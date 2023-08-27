ЗСУ наблизилися до наступних російських оборонних позицій - ISW

Однак ці лінії оборони все ще можуть становити серйозну проблему для українських військових.

Українські сили перебувають на відстані удару від наступних підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередня російська оборона.

Про це у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Втім, як зазначають аналітики ISW, ці лінії оборони все ще можуть становити серйозну проблему для українських військових.

" Низка російських оборонних позицій, які зараз стоять перед українськими силами, ймовірно, складається з відносно більш суцільного масиву протитанкових ровів; протитанкові перешкоди зуби дракона; і додаткові мінні поля - з російськими бойовими позиціями за цими перешкодами - подібно до першої російської лінії оборони. Проте масштаби мінних полів у районі цієї серії підготовлених оборонних позицій невідомі, хоча вони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити", - сказано у повідомленні.

В ISW нагадали, що раніше вони оцінили, що ця серія підготовлених оборонних позицій може мати меншу захищеність, ніж позиції, які українські війська вже проникли на північ, втім, "це залишається незрозумілим".

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