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ЗСУ за добу "закобзонили" майже тисячу росіян: дані Генштабу

ЗСУ за добу "закобзонили" майже тисячу росіян: дані Генштабу

Окупантів стало менше / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат.

Втрати Росії у війні проти України на ранок неділі 24 березня складають 990 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 436 750 (+990) осіб ліквідовано
  • танків - 6876 (+24) 
  • бойових броньованих машин - 13 158 (+28) 
  • артилерійських систем - 10 855 (+44) 
  • РСЗВ - 1018 
  • засоби ППО - 723 
  • літаків - 347 
  • вертольотів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8510 (+47) 
  • крилаті ракети - 1992 
  • кораблі/катери - 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 407 (+63) 
  • спеціальна техніка - 1778 (+10) 

Як повідомлялося, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. За його словами, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

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