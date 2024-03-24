ЗСУ за добу "закобзонили" майже тисячу росіян: дані Генштабу

Втрати Росії у війні проти України на ранок неділі 24 березня складають 990 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 436 750 (+990) осіб ліквідовано

танків - 6876 (+24)

бойових броньованих машин - 13 158 (+28)

артилерійських систем - 10 855 (+44)

РСЗВ - 1018

засоби ППО - 723

літаків - 347

вертольотів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8510 (+47)

крилаті ракети - 1992

кораблі/катери - 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 14 407 (+63)

спеціальна техніка - 1778 (+10)

Як повідомлялося, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. За його словами, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

Читайте також: