ЗСУ за добу "закобзонили" майже тисячу росіян: дані Генштабу

Росіяни зазнають втрат.
Втрати Росії у війні проти України на ранок неділі 24 березня складають 990 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 436 750 (+990) осіб ліквідовано
- танків - 6876 (+24)
- бойових броньованих машин - 13 158 (+28)
- артилерійських систем - 10 855 (+44)
- РСЗВ - 1018
- засоби ППО - 723
- літаків - 347
- вертольотів - 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8510 (+47)
- крилаті ракети - 1992
- кораблі/катери - 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 407 (+63)
- спеціальна техніка - 1778 (+10)
Як повідомлялося, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. За його словами, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.
Читайте також: