Американці створили позашляховий крихітний кемпер

Aterra XL створений на базі пікапа Ram 3500.

Американська компанія AT Overland створила позашляховий крихітний кемпер Aterra XL.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Зазначається, що автобудинок отримав розумний дизайн та побудований за найкращими технологіями, доступними на даний момент.

Кемпер створили на базі пікапа Ram 3500 з легендарним 6,7-літровим дизельним двигуном Cummins, який славиться своєю надійністю та потужністю.

Також читайте Виробник спеціального кемпера для Tesla Cybertruck здивував його реальним виглядом: відео

Металевий корпус Aterra XL встановлений на місці вантажного відсіку автомобіля. Це збільшило його внутрішній об’єм, але зберігло зовнішній розмір стандартного Ram.

Кемпер посилили спеціальними матеріалами, щоб зробити його міцним та витривалим для найскладніших трас. Він може перевозити такі важливі запаси, як пропан, прісна вода та акумулятори для зберігання енергії.

Крім того, на даху будинку на колесах встановлені сонячні панелі, які можуть подавати до 400 Вт потужності, що зберігається в літієвій батареї на 105 Ампер-годин.

Aterra XL коштує від 69 000 доларів, і це без вартості пікапа. На його обладнання компанія витрачатиме від 25 до 30 тижнів.

AT Overland

Раніше повідомлялося, що австралійці створили трейлер для кемпінгу, в якому можна жити без підключення до мереж.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання