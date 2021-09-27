Американцы создали внедорожный крошечный кемпер

Aterra XL создан на базе пикапа Ram 3500.

Американская компания AT Overland создала внедорожный крошечный кемпер Aterra XL.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Отмечается, что автодом получил умный дизайн и построен по лучшим технологиям, доступными на данный момент.

Кемпер создали на базе пикапа Ram 3500 с легендарным 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins, который славится своей надежностью и мощью.

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Металлический корпус Aterra XL установлен на месте грузового отсека автомобиля. Это увеличило его внутренний объем, но сохранило внешний размер стандартного Ram.

Кемпер усилили специальными материалами, чтобы сделать его более крепким и выносливым для самых сложных трасс. Он может перевозить такие важные запасы, как пропан, пресная вода и аккумуляторы для хранения энергии.

Кроме того, на крыше дома на колесах установлены солнечные панели, которые могут подавать до 400 Вт мощности, хранящихся в литиевой батареи на 105 Ампер-часов.

Aterra XL стоит от 69 000 долларов, и это без стоимости пикапа. На его оборудование компания будет тратить от 25 до 30 недель.

AT Overland

Ранее сообщалось, что австралийцы создали трейлер для кемпинга, в котором можно жить без подключения к сетям.

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