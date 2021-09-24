Люди не розуміють, як користуватися сучасними системами допомоги водієві: дослідження

Водії починають все більше покладатися на технології та відволікатися від дороги.

Адаптивний круїз-контроль, допомога під час зміни смуги руху, уникнення зіткнень, моніторинг сліпих зон, автопілоти: це лише деякі з функцій допомоги водієві, які з’являються в нових автомобілях. Оскільки технології рухаються вперед з метою зробити водіння безпечнішим, водіям залишається складне завдання з’ясувати, як це все працює.

Як повідомляє сайт The Next Web, багато дилерських центрів пропонують покупцям автомобілів коротке навчання цими передовими технологіями допомоги водієві. А інструкція з бардачка, тепер товща, ніж будь -коли, та містить багато технічних деталей.

Але оскільки автомобільні технології продовжують прогресувати, вчені роблять важливі відкриття щодо людської поведінки, особливо того, що відбувається, коли водіїв просять виконувати звичні завдання за кермом по новому.

Цей аспект нових автомобілів рідко обговорюється під час навчання або висвітлюється у посібниках. Тому фахівці зробили декілька висновків щодо використання передових технологій допомоги водієві.

Організація AAA Foundation for Traffic Safety провела дослідження, в якому спостерігала за новими власниками автомобілів протягом першого місяця після отримання машини.

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Вони виявили, що водії спочатку приділяли пильну увагу можливостям їхніх систем допомоги. Але до кінця місяця багато з них почали дозволяти собі відволікатися від дороги в нескладних ситуаціях. Здавалося б, неможливо помилитися, наприклад, на відкритих ділянках шосе.

Може здатися, що це дійсно не віщує біди, але відкритий відрізок дороги здається безпечним для людини. Водночас це може змусити комп'ютерні системи почати фокусуватися вже не на дорозі, а за її межами.

Через це у США розпочали розслідування щодо "автопілота" Tesla після того як 11 їхніх електрокарів врізалися у поліцейські та пожежні автомобілі. Комп’ютери не бачать і не розуміють світ так, як люди, та можуть пропустити пожежну машину, яка майорить світлом та стоїть просто перед ними.

Системи виявлення небезпеки у нових авто розроблені для тих найрідкісніших випадків, коли щось вислизає від ока водія. Але дослідження говорять про те, що через деякий час багато хто починає покладатися на ці системи більше, ніж на просто помічника. Виявилося, що під час користування "автопілота" Tesla водії починають рідше дивитися на дорогу і зосереджуються на інших речах.

Навіть не усвідомлюючи цього, з часом, просто знаючи, що існує система допомоги, люди можуть стати менш уважними. У рідкісних випадках сигнал тривоги може стати для декого основним засобом виявлення небезпеки. Тож замість того, щоб два об’єкти стежили за дорогою, це робить тільки один.

Раніше повідомлялося, що Tesla навчила свій "автопілот" розпізнавати проблискові маячки.

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