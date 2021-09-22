Американські дослідники визнали автопілот Tesla небезпечним, але це не провина компанії

Наразі триває розслідування 11 випадків ДТП за участю цієї системи.

Автопілот на електромобілях Tesla визнали небезпечним.

Такого висновку дійшли дослідники Массачусетського технологічного інституту, передає Slashgear.

Так, дослідники протягом року збирали дані про реакцію водіїв на відключення автопілота на території Бостонської агломерації. Вони оснастили транспортні засоби системою збору даних з шин, відеокамер і GPS-навігатора. Ці датчики надавали таку інформацію, як кінематика електрокара, взаємодія водія з контролерами, його місце розташування і поза, пробіг, а також вид перед автомобілем. Всього дослідники зібрали дані про 500 тисяч пройдених миль.

З'ясувалось, що з увімкненим автопілотом водії дивилися куди завгодно, але не на дорогу. Команда також виявила, що частота відволікання від дороги на дії, пов'язані з водінням, під час використання автопілота була меншою, ніж у разі водіння вручну.

Зазначається, що найчастіше і найтриваліше водії переводять погляд вниз або на центральну консоль. У 22 відсотках випадків це триває понад 2 секунди.

Таким чином в МТІ зробили висновок, що модель поведінки змінюється з використанням автопілота і без нього. Під час включення автопілота водії менше дивилися на дорогу і приділяли більше уваги областям, не пов'язаним з водінням.

Застосувати ці результати можна й до будь-якої іншої системи автономного водіння, адже втрата уважності ніяк не залежить від конкретного виробника. Неясно, чи вплинуть якось ці результати на впровадження автопілота.

Раніше розповідалося про смертельну ДТП за участю автопілота Tesla у Флориді, де заживо згоріли двоє осіб.

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