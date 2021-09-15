Розмитнення авто в "Дії": які послуги доступні

Через застосунок можна буде подати необхідні документи, оплатити митний збір і автоматично завершити оформлення.

У "Дії" можна буде розмитнити авто. Сьогодні Кабмін прийняв постанову про експериментальний проєкт. Вона значно зменшить корупційні ризики при розмитненні авто та мінімізує людський фактор з цього процесу.

Про це у середу, 15 вересня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров .

"Постанова дозволить подавати через "Дію" необхідні документи, оплатити митний збір і автоматично завершити оформлення. Без затягування часу і купи нервів. Ми обрали одну з найпоширеніших категорій транспортних засобів, які найчастіше ввозяться на митну територію України, — 8703. Це легкові автомобілі, мотоцикли, скутери. Згодом будуть внесені зміни у Митний та Податковий кодекси, що дозволить розмитнювати через "Дію" й інші види транспорту", - написав він на сторінці у Facebook.

Так, у межах експериментального проєкту в "Дії" можна буде:

• здійснити митне оформлення через подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі

• подати документи в електронній формі

• сплатити митні платежі протягом 10 днів

• завершити митне оформлення автоматично.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що автомобілістам розповіли, що потрібно робити, якщо водійські документи не відображаються в "Дії" .

. Також автомобілістам розповіли важливу деталь щодо електронних водійських документів.

"Право на владу": Саакашвілі розповів про корупційний механізм розмитнення авто в Україні

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