Розмитнення авто в "Дії": які послуги доступні

Через застосунок можна буде подати необхідні документи, оплатити митний збір і автоматично завершити оформлення.
У "Дії" можна буде розмитнити авто. Сьогодні Кабмін прийняв постанову про експериментальний проєкт. Вона значно зменшить корупційні ризики при розмитненні авто та мінімізує людський фактор з цього процесу.
Про це у середу, 15 вересня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров .
"Постанова дозволить подавати через "Дію" необхідні документи, оплатити митний збір і автоматично завершити оформлення. Без затягування часу і купи нервів. Ми обрали одну з найпоширеніших категорій транспортних засобів, які найчастіше ввозяться на митну територію України, — 8703. Це легкові автомобілі, мотоцикли, скутери. Згодом будуть внесені зміни у Митний та Податковий кодекси, що дозволить розмитнювати через "Дію" й інші види транспорту", - написав він на сторінці у Facebook.
Так, у межах експериментального проєкту в "Дії" можна буде:
• здійснити митне оформлення через подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі
• подати документи в електронній формі
• сплатити митні платежі протягом 10 днів
• завершити митне оформлення автоматично.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що автомобілістам розповіли, що потрібно робити, якщо водійські документи не відображаються в "Дії".
- Також автомобілістам розповіли важливу деталь щодо електронних водійських документів.