У Кабулі і Джелалабаді прогриміли вибухи: є потерпілі

У Кабулі і Джелалабаді прогриміли вибухи: є потерпілі

Відповідальності за вибухи наразі не взяло жодне угрупування.

В захопленій "Талібаном" столиці Афганістану Кабулі прогриміли два вибухи.

Про це повідомляє TOLO News з посиланням на очевидців.

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За інформацією видання, перший вибух стався в районі Дашті-Барч. Другий - в Ірфані Харрготі 13 району. Очевидці повідомляють про двох постраждалих. Зазначається, що в Ірфані вибухнула магнітна міна.В іншому місці - замінований автомобіль.

Крім того, Associated Press пише про вибухи в Джалалабад. У результаті інциденту загинули щонайменше троє осібю Крім того, поранено 20 місцевих мешканців.

Відповідальності за вибухи наразі не взяло жодне угрупування.

Як повідомлялося, 30 серпня міжнародному аеропорту Кабула в Афганістані було випущено п'ять ракет, але їх перехопили системою протиракетної оборони.

Крім того 29 серпня, у Кабулі прогриміли потужні вибухи. За словами очевидців, снаряд влучив в житловий будинок.

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