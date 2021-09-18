У Кабулі і Джелалабаді прогриміли вибухи: є потерпілі

Відповідальності за вибухи наразі не взяло жодне угрупування.
В захопленій "Талібаном" столиці Афганістану Кабулі прогриміли два вибухи.
Про це повідомляє TOLO News з посиланням на очевидців.
За інформацією видання, перший вибух стався в районі Дашті-Барч. Другий - в Ірфані Харрготі 13 району. Очевидці повідомляють про двох постраждалих. Зазначається, що в Ірфані вибухнула магнітна міна.В іншому місці - замінований автомобіль.
Крім того, Associated Press пише про вибухи в Джалалабад. У результаті інциденту загинули щонайменше троє осібю Крім того, поранено 20 місцевих мешканців.
Відповідальності за вибухи наразі не взяло жодне угрупування.
Як повідомлялося, 30 серпня міжнародному аеропорту Кабула в Афганістані було випущено п'ять ракет, але їх перехопили системою протиракетної оборони.
Крім того 29 серпня, у Кабулі прогриміли потужні вибухи. За словами очевидців, снаряд влучив в житловий будинок.