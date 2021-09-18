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У Кабулі і Джелалабаді прогриміли вибухи: є потерпілі

У Кабулі і Джелалабаді прогриміли вибухи: є потерпілі

Associated Press

Відповідальності за вибухи наразі не взяло жодне угрупування. 

В захопленій "Талібаном" столиці Афганістану Кабулі прогриміли два вибухи.

Про це повідомляє TOLO News з посиланням на очевидців.

За інформацією видання, перший вибух стався в районі Дашті-Барч. Другий - в Ірфані Харрготі 13 району. Очевидці повідомляють про двох постраждалих. Зазначається, що в Ірфані вибухнула магнітна міна.В іншому місці - замінований автомобіль. 

Крім того, Associated Press пише про вибухи в Джалалабад. У результаті інциденту загинули щонайменше троє осібю Крім того, поранено 20 місцевих мешканців. 

Відповідальності за вибухи наразі не взяло жодне угрупування. 

Як повідомлялося, 30 серпня міжнародному аеропорту Кабула в Афганістані було випущено п'ять ракет, але їх перехопили системою протиракетної оборони.

Крім  того 29 серпня, у Кабулі прогриміли потужні вибухи. За словами очевидців, снаряд влучив в житловий будинок. 

Новини світу: що відбувається у Кабулі та що чекає на тих, хто лишився у захопленій талібами країні

Новини світу: що відбувається у Кабулі та що чекає на тих, хто лишився у захопленій талібами країні
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