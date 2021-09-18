В Кабуле и Джелалабаде прогремели взрывы: есть пострадавшие

Ответственность за взрывы пока не взяла ни одна группировка.
В захваченной "Талибаном" столице Афганистана Кабуле прогремели два взрыва.
Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, первый взрыв произошел в районе Дашти-Барч. Второй — в Ирфан Харрготи 13 района. Очевидцы сообщают о двух пострадавших. Отмечается, что в Ирфан взорвалась магнитная мина.В другом месте — заминированный автомобиль.
Кроме того, Associated Press пишет о взрывах в Джалалабаде. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека Кроме того, ранены 20 местных жителей.
Ответственность за взрывы пока не взяла ни одна группировка.
Как сообщалось, 30 августа международном аэропорту Кабула в Афганистане было выпущено пять ракет, но их перехватили системой противоракетной обороны.
Кроме того 29 августа, в Кабуле прогремели мощные взрывы. По словам очевидцев, снаряд попал в жилой дом.