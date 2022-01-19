Гуртові ціни на бензин та дизель в Україні летять угору

Гуртові ціни на бензин та дизель в Україні летять угору

Доводиться переглядати декілька разів на день.

В Україні продовжує суттєво зростати гуртова вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95" на основі щоденного цінового моніторингу, передає Enkorr.

Зазначається, що від початку поточного тижня зростання цін на дизельне пальне у дрібному гурті склало 1,27 грн/л (+4,5%), на бензин – 0,9 грн/л (+3%). Великогуртові ціни на ДП піднялися на 1 270 грн/т, до 33 890 грн/т (+3,8%).

Так, на ключовому базисі в Коростені продаж дизпального йшов у діапазоні 28,20–28,40 грн/л, додавши від початку тижня 1 грн/л.

У столичному регіоні ціни зросли в середньому на 1,10–1,20 грн/л, реальні пропозиції білоруського продукту озвучувалися в діапазоні 28,40–28,60 грн/л. Російський дизель водночас торгувався відчутно дешевше – 27,80–28,00 грн/л. На півдні торгували за 28,60–28,80 грн/л, додавши лише за три дні 1,30–1,40 грн/л.

На заводі "Укртатнафта" цінник припіднявся лише на 0,95 грн/л, але був у ринку – 28,32 грн/л, деякі контрагенти давали дисконт 20-25 коп./літр від цієї ціни.

Читайте також:

Українські мережі АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

У лютому ціна в Україні на бензин та дизель становитиме 40 грн/літр - експерт

Українські АЗС отримали нову граничну ціну на пальне: якою повинна бути максимальна вартість бензину та дизеля