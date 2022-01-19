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У Дніпрі жінка посеред вулиці впала на шлакоблок та померла

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У Дніпрі жінка посеред вулиці впала на шлакоблок та померла

DepositPhotos

Особу загиблої наразі встановити не вдалося.

У Дніпрі перехожі знайшли тіло жінки. Особу загиблої встановити поки що не вдалося.

Про це пише "Дніпро оперативне".

Як стало відомо, тіло жінки, на вигляд якій близько 55 років, виявили біля покинутої будівлі на вулиці Надії Алексєєнко. Попередньо, місцева мешканка загинула внаслідок нещасного випадку — вона впала на шлакоблок і сильно травмувала голову.

Особу загиблої наразі встановити не вдалося.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Києві пес породи Кане-Корсо охороняв тіло свого мертвого хазяїна. До покійного він не підпускав ні поліцію, ні рятувальників.

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