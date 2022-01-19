В Одеській області тепловоз розчавив працівника порту

Чоловік отримав смертельні травми.

Сьогодні, 19 січня, в порту міста Южного на 50-річного складача поїздів, який переводив стрілки на коліях, наїхав тепловоз. Від отриманих травм чоловік загинув.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

Зі слів 51-річного машиніста, чоловіка він не помітив.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Поїздка Києвом закінчилася битим залізом

Нагадаємо, на залізничному переїзді станції "Первенець" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися локомотив та вантажний автомобіль MAN.

Читайте також: