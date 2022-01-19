В Одесской области тепловоз раздавил работника порта

Мужчина получил смертельные травмы.

Сегодня, 19 января, в порту города Южного на 50-летнего сборщика поездов, который переводил стрелки на путях, наехал тепловоз. От полученных травм мужчина погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

По словам 51-летнего машиниста, мужчину он не заметил.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Поездка по Киеву закончилась битым железом

Напомним, на железнодорожном переезде станции "Первенец" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись локомотив и грузовой автомобиль MAN.

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