Кабмін посилив вимоги до дизельного пального: що відомо

Ухвала передбачає встановлення чітких норм його якості.

Кабінет міністрів України запровадив нові вимоги щодо якості дизельного пального.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Як зазначається в записці пояснення до проєкту, наявність проблемних питань, виявлених під час застосування Технічного регламенту, зокрема відсутність визначення показників дизельного пального, а саме, граничної температури фільтрації для дизельного пального зимового та арктичного дизельного пального.

"З ухваленням проєкту акта будуть встановлені чіткі норми щодо дизельного пального, що дозволить суб'єктам господарювання провести оцінку відповідності такого дизельного пального вимогам Технічного регламенту та оформити паспорт якості при наданні на ринок та введенні в обіг", - йдеться у записці.

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Так, для зимового дизельного палива така температура становитиме не вище мінус 20 градусів, для арктичного – не вище мінус 30 градусів. Крім того, для літнього дизельного пального гранична температура фільтрованості становитиме не вище мінус 5 градусів.

Нові вимоги сприятимуть забезпеченню ринку якісним дизельним пальним, запобігатимуть реалізації неякісних рідких палив.

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