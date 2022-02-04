У "Дії" з'явиться нова послуга для автомобілістів

Наразі ця функція перебуває у фазі тестування.

У застосунку "Дія" з'явиться нова послуга для автомобілістів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Так, українським автолюбителям незабаром зможуть дозволити передавати електронний техпаспорт. Ця та інші нові функції будуть представлені на спеціальному заході Diia Summit, який заплановано на 8 лютого.

Нова функція поки що перебуває на стадії тестування, а всім охочим пропонується вивчити бета-версію та внести свої зауваження на сторінці застосунку. Передбачається, що функція передачі техпаспорта почне працювати повноцінно від 8 лютого, одразу після презентації на саміті.

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