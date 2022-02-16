Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Вартість продовжує невпинно зростати.

Низка українських мереж АЗС у середу, 16 лютого , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі А-95 з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на станціях мережі KLO бензин та ДП подорожчали на 0,30 грн/л: бензин А-92 – до 35,05 грн/л, бензин А-95 – до 35,49 грн/л, дизпальне – до 35, 29 грн/л. Бензин у мережі SOCAR подорожчав на 0,77-0,91 грн/л, дизпальне - на 1 грн/л.

На БРСМ бензин марки А-92 та А-95 подорожчав на 0,23 грн/л, до 32,08 та 33,08 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне в цій мережі додало 0,18 грн/л - до 32,03 грн/л.

Мережі Shell, AMIC, Паралель, Motto, UPG, Mango, Chipo та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,17-1,20 грн/л.

Так, за даними "А-95", середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 18 коп./л і склала 33,65 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 18 коп./л - до 34,54 грн/л , а дизельне пальне – на 14 коп./л, до 33,74 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 31,75 гривень за літр, для дизельного пального - 29,07 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 91 коп./літр - для бензину та на 77 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 36,07 грн/л.