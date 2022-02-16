У Путіна заявили, що РФ не причетна до кібератак в Україні

У Путіна заявили, що РФ не причетна до кібератак в Україні

Протягом місяця - це друга кібератака на українські вебресурси.

15 лютого на сайти українських держорганів, банків та порталу "Дія" було здійснено потужну DDoS-атаку. У РФ від причетності до хакерського нападу відхрестилися.

Так, як пише пропагандистська агенція ТАСС, речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератаки на українські вебресурси.

"РФ не має стосунку до кібератак в Україні", - заявив Пєсков.

Нагадаємо:

15 лютого масштабної DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки, а також низка держсайтів, зокрема сайти Міністерства оборони та Збройних сил. Потужна кібератака розпочалася і на портал "Дія".

За фактом потужної DDoS-атаки на українські урядові сайти та банки на прохання одного з державних банків кіберполіція почала перевірку та відкрила кримінальне провадження. Своєю чергою США готові допомогти Києву в розслідуванні.

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