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Сашенька потребує допомоги небайдужих

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Сашенька потребує допомоги небайдужих

Дитині потрібна посилена реабілітація, щоб отримати повноцінне майбутнє.

Сашенька Берчак народилася з вродженою вадою серця, тож одразу після народження крихітці була проведена операція, але вона виявилась неуспішною, у дитини утворився тромб, який перекрив доступ крові до її голівки і це призвело до відмирання кори головного мозку.

«Зараз діагноз дитини: гіпоксично-ішемічне пошкодження кори головного мозку, вторинна  мікроцефалія, затримка стато-моторного та психо-мовного розвитку. За ці роки було пройдено багато курсів медикаментозного лікування та реабілітаційних центрів України, Росії, Китаю. Є позитивні результати: дитина тримає голову, повертається на животик та назад на спину, але це зовсім маленькі результати», - каже мама дівчинки.

Щоб поставити Сашу на ніжки, потрібні постійне лікування та реабілітація. "Потрібно працювати не покладаючи рук. Сил та енергії у нас вистачає, але лікування дуже дорого коштує, і нам не впоратись  без допомоги добрих людей.  Ми не втрачаємо надії стати на ніжки, і зробити свої перші кроки", - каже мама дівчинки. 

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк     

Картка для переказу у гривні: 5168 7574 0066 4373

Картка для переказу у валюті 4149 4993 4266 6680

Берчак Наталія Вікторівна 

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