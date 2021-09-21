Сашенька потребує допомоги небайдужих

Дитині потрібна посилена реабілітація, щоб отримати повноцінне майбутнє.

Сашенька Берчак народилася з вродженою вадою серця, тож одразу після народження крихітці була проведена операція, але вона виявилась неуспішною, у дитини утворився тромб, який перекрив доступ крові до її голівки і це призвело до відмирання кори головного мозку.

«Зараз діагноз дитини: гіпоксично-ішемічне пошкодження кори головного мозку, вторинна мікроцефалія, затримка стато-моторного та психо-мовного розвитку. За ці роки було пройдено багато курсів медикаментозного лікування та реабілітаційних центрів України, Росії, Китаю. Є позитивні результати: дитина тримає голову, повертається на животик та назад на спину, але це зовсім маленькі результати», - каже мама дівчинки.

Щоб поставити Сашу на ніжки, потрібні постійне лікування та реабілітація. "Потрібно працювати не покладаючи рук. Сил та енергії у нас вистачає, але лікування дуже дорого коштує, і нам не впоратись без допомоги добрих людей. Ми не втрачаємо надії стати на ніжки, і зробити свої перші кроки", - каже мама дівчинки.

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Берчак Наталія Вікторівна

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