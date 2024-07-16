50 тисяч гривень потрібно на операцію для Нікіти

Нікіта Коряк народився 35 тижні вагітності і це мало для дитини важкі наслідки.

“Виявилось зарано, у мого сина не були до кінця сформовані легені, тому сталася асфіксія. У смт, у якому народився мій син, на жаль, немає реанімації, тому неонатологи надавали першу допомогу як прийшлося. Санавіація забрала Нікіту до обласної лікарні зі всіма потрібними апаратами, аж через десять годин після народження. Вісім довгих днів Нікіта знаходився на апараті ШВЛ (штучна вентиляція легенів). Потім ще деякий час його ще тримали в реанімації, а вже потім ми з ним нарешті зустрілися, це був найкращий день мого життя!”, - пригадує мама.

Зрештою малюка виписали з лікарні, а з часом рідні почали помічати, що хлочик немає тих навичок, як дітки його віку. Від року почалися обстеження і різні висновки лікарів, час на дієве лікування дитини все відтягувався.

“Нам вдалося знайти розумного масажиста, який без медикаментів поставив нашого сина на ножки. Коли я йому показала результати МРТ він одразу визначив, що проблема у передавленному кровотоку, по якому тиче лімфа, а причиною тому стала кривошия, яку не помічав абсолютно ніхто, як мінімум с десяток лікарі, та чотири масажиста. Як тільки він витягнув Нікіті шию, це було довго і боляче, мій син почав тримати рівновагу та відпускати ручки і намагатися ходити, це було справжнє щастя. Перший раз ми вийшли гуляти без візочка коли нашому сину було майже чотири роки, чотири роки боротьби, та повного нерозуміння що буде далі”, - розповідає мама хлопчика.

Подальша реабілітація Нікітки показала, що проблема не закінчується, він почав тянути ніжку через велику спастику. До того ж, ніжки почали рости нерівномірно. Лікарі зробили висновки, що доведеться робити оперативне втручання.

“Вартість операції та титанова пластина у праву ніжку, щоб та на деякий час перестала рости, все разом вийшло приблизно 100.000 грн. Завдяки родичам та небайдужим людям частину суми нам вдалося зібрати. Наприкінці 2022 року нам зробили операцію. Зараз ноги стали одного розміру, тому треба робити операцію та витягнути пластину, яка блокувала ріст іншої ноги”, - розповідає мама Нікітки.

Зараз родина збирає непосильні для них 50 тисяч гривень і просить небайдужих людей про допомогу.

Реквізити для допомоги:

5168 7451 9426 0631

Коряк Дар'я Ігорівна

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