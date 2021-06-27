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Батьки Артемія просять допомогти їм зібрати кошти на операцію для сина

Батьки Артемія просять допомогти їм зібрати кошти на операцію для сина

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Батьки Артемія просять допомогти їм зібрати кошти на операцію для сина

Оперативне втручання відкладається вже два роки саме через брак коштів.

У Уланова Артемія діагноз ДЦП, важке органічне ураження ЦНС, затримка розвитку.  Хлопчик народився передчасно і одразу потрапив до реанімації і був підключений до ШВЛ - перебував у вкрай важкому і нестабільному стані. Лікарі 18 діб боролися за його життя.

Це не минуло безслідно, Артемій відстає у фізичному розвитку від однолітків - не сидить самостійно, тільки на стільчику, не плазує, не ходить, але все ж успіхи має. Їх вдалося досягнути завдяки реабілітаціям, які батьки попри скрутне становище все ж намагались оплачувати.

Нещодавно медики заявили, що хлопчику потрібно на ніжках провести операцію, яка зменшить напруженість м'язів, зменшить тонус, тож у нього буде більше шансів навчитись керувати ніжками. Така операцію коштує майже 60 тисяч гривень і це стало єдиною перепоною для проведення такого необхідного для малюка втручання. Адже у родині 5 дітей, реабілітація Артемія, яку не можна припиняти не на мить, забирає майже весь бюджет великої родини, тому відкласти кошти ще й на операцію їм не під силу. За два роки рідним вдалося зібрати не більше 5 тисяч гривень. 

Тож зараз вони просять долучитися до збору кожного, хто прочитає про їхнього сина.  

Реквізити для допомоги:

ПРИВАТБАНК 4731 2196 1801 5675

Рахунок: 26207692507568

IBAN: UA 233052990000026207692507568

ІНН отримувача: 2444407675

поповнення рахунку - УЛАНОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

https://www.facebook.com/ulanov.artemiy.dopomoga