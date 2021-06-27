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Ломаченко - Накатані: статистичні підсумки поєдинку

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Ломаченко - Накатані: статистичні підсумки поєдинку

Associated Press

Підтвердження тотального домінування колишнього чемпіона світу.

З'явилися статистичні підсумки бою між українцем Василем Ломаченком та японцем Масайоші Накатані.

У сумі боксер із Країни висхідного сонця викинув більше ударів, ніж українець - 250 проти 214. Водночас їхня ефективність була на кілька порядків вище в українця: у Ломаченка - 104 потрапляння (49%), у Накатані - 29 (12%).

Японець мав перевагу в кількості ударів у корпус (17 проти 14) і викинутих джебів (112 проти 62). Ломаченко краще працював силовими ударами (152 проти 138).

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

  • 33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.
  • 32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).