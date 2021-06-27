Ломаченко - Накатані: статистичні підсумки поєдинку

Підтвердження тотального домінування колишнього чемпіона світу.

З'явилися статистичні підсумки бою між українцем Василем Ломаченком та японцем Масайоші Накатані.

У сумі боксер із Країни висхідного сонця викинув більше ударів, ніж українець - 250 проти 214. Водночас їхня ефективність була на кілька порядків вище в українця: у Ломаченка - 104 потрапляння (49%), у Накатані - 29 (12%).

Японець мав перевагу в кількості ударів у корпус (17 проти 14) і викинутих джебів (112 проти 62). Ломаченко краще працював силовими ударами (152 проти 138).

Loma closed show landing 18 of 27 power punches (67%). Loma landed 59% of his power punches in the fight, while Nakatani landed just 12% of his total punches. @trboxing @ESPNRingside pic.twitter.com/VoxPUNH6qP — CompuBox (@CompuBox) June 27, 2 021

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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