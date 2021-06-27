Вакцинація в Україні: скільки щеплень зробили за минулу добу

Вакцинація в Україні: скільки щеплень зробили за минулу добу

За добу 26 червня щеплено 43 660 людей.

Станом на 27 червня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 1 893 839 українців.

Про це повідомляє МОЗ.

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"За добу 26 червня щеплено 43 660 українців. Одну дозу отримали 22 328 людей, повністю імунізовані - 21 332 людини. Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 745 687 людей", - йдеться у повідомленні Міністерства.

Протягом доби працювали:

300 мобільні бригади;

416 пунктів щеплення;

100 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 червня зафіксовано 450 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 17 людей, ще 1 097 осіб одужали. За добу здійснено 25 828 тестувань.

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