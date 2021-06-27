Ломаченко - Накатани: статистические итоги поединка

Подтверждение тотального доминирования бывшего чемпиона мира.

Появились статистические итоги боя между украинцем Василием Ломаченко и японцем Масаеши Накатани.

В сумме боксер из Страны восходящего солнца выбросил больше ударов, чем украинец - 250 против 214. При этом их эффективность была на несколько порядков выше у украинца: у Ломаченко - 104 попадания (49%), у Накатани - 29 (12%).

Японец имел преимущество в количестве ударов по корпусу (17 против 14) и выброшенных джебов (112 против 62). Ломаченко лучше работал силовыми ударами (152 против 138).

Loma closed show landing 18 of 27 power punches (67%). Loma landed 59% of his power punches in the fight, while Nakatani landed just 12% of his total punches. @trboxing @ESPNRingside pic.twitter.com/VoxPUNH6qP — CompuBox (@CompuBox) June 27, 2021

Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.

33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.

32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).

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