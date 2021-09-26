Однорічний Тимурчик потребує вашої допомоги

Дитина постраждала під час пологів і бореться із важкими наслідками

Під час вагітності у мами Тимурчека ніщо не свідчило про те, що згодом доведеться боротись за його життя. Але пологи розтягнулись на довгі півтора доби і це дуже вплинуло на стан хлопчика.

«Майже добу малюк був без навколоплідних вод, а коли вже припинились перейми, мені почали стимулювання пологів, зробили три уколи в живіт, в ручну акушер робив розкриття. Я попросила зробити кесарів розтин, але відмовили, сказали народжуй сама. В підсумку у дитини два крововиливи, дитини видавлювали, на другий день нам зробили УЗД голови і сказали, що у дитини вада головного мозку, не давали жодних шансів», - із жахом пригадує мама хлопчика.

Майже місяць малюк був на межі життя, батьки шукали шляхи порятунку і звернулись до медиків, які уточнили діагноз дитині і почали операції.

«У місяць у нас була перша операція - поставили тимчасову систему для очищення ліквору, виписали додому на два тижні. Потім призначили операцію для установки шунта, в два місяці нам поставили шунт, через 10 днів нас виписали додому», - розповідає мама хлопчика.

У дитини лише підтверджена гідроцифалія, інших діагнозів немає і це ускладнює лікування. Зараз лише дозволені незначні реабілітації, масажі і басейни. Щоб дати дитині можливість не відстати у розвитку від однолітків, потрібне комплексне обстеження, встановлення точного діагнозу і призначене лікування.

«Зараз дитина майже тримаємо голову, не сидить і не ходить, для цього нам потрібні реабілітації», - каже мама хлопчика.

Батьки змогли самостійно назбирати кошти на початок обстеження і реабілітації, надалі коштів вже немає, але вони лише на старті, тож зараз звертаються до чуйних людей із проханням допомогти їм подарувати сину повноцінне майбутнє. Адже чим менша дитина, тим краще її мозок і м’язи адаптуються і за умови кваліфікованої, своєчасної допомоги у хлопчика може бути цілком повноцінне життя в майбутньому.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149499345984221

ВОДЯНИЦЬКА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

https://www.facebook.com/groups/601372804639373

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання