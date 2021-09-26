Годовалый Тимурчик нуждается в вашей помощи

Ребенок пострадал во время родов и борется с тяжелыми последствиями

Во время беременности у мамы Тимурчека ничто не свидетельствовало о том, что впоследствии придется бороться за его жизнь. Но роды растянулись на долгие полтора суток и это очень повлияло на состояние мальчика.

«Почти сутки малыш был без околоплодных вод, а когда прекратились схватки, мне начали стимулирования родов, сделали три укола в живот, в ручную акушер делал раскрытия. Я попросила сделать кесарево сечение, но отказали, сказали рожай сама. В итоге у ребенка два кровоизлияния, ребенка выдавливали, на второй день нам сделали УЗИ головы и сказали, что у ребенка порок головного мозга, не давали никаких шансов», — с ужасом вспоминает мама мальчика.

Почти месяц малыш был на грани жизни, родители искали пути спасения и обратились к медикам, которые уточнили диагноз ребенку и начали операции.

«В месяц у нас была первая операция — поставили временную систему для очистки ликвора, выписали домой на две недели. Затем назначили операцию для установки шунта, в два месяца нам поставили шунт, через 10 дней нас выписали домой», — рассказывает мама мальчика.

У ребенка только подтверждена гидроцифалия, других диагнозов нет и это затрудняет лечение. Сейчас только разрешенные незначительные реабилитации, массажи и бассейны. Чтобы дать ребенку возможность не отстать в развитии от сверстников, необходимо комплексное обследование, установление точного диагноза и назначенное лечение.

«Сейчас ребенок почти держим голову, не сидит и не ходит, для этого нам нужны реабилитации», — говорит мама мальчика.

Родители смогли самостоятельно собрать средства на начало обследования и реабилитации, в дальнейшем средств уже нет, но они только на старте, поэтому сейчас обращаются к отзывчивым людям с просьбой помочь им подарить сыну полноценное будущее. Ведь чем меньше ребенок, тем лучше его мозг и мышцы адаптируются и при квалифицированной, своевременной помощи у мальчика может быть вполне полноценная жизнь в будущем.

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ВОДЯНИЦКАЯ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

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