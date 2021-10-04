Про повноцінне майбутнє для своєї донечки Діанки просять батьки

Дитині потрібні кошти на відновлювальну реабілітацію.

Діанка від народження мала фізіологічну жовтяницю, яка, на жаль, переросла у більш гостру проблему, яка повільно вражала мозок дівчинки.

«3 місяці високий білірубін сприяв відмиранню клітин головного мозку, але це з'ясувалося пізніше. Після 4-місячного віку нам відкрилися очі. Наша Діаночка почала відставати в розвитку як у фізичному, так і в розумовому. З кожним місяцем затримка ставала все більше і більше», - розповідає мама дитини.

Тож відтоді батьки дівчинки почали тривале і дороге відновлення, і звичайно є свої результати – дівчинка може сидіти і стояти, ходити на напівзігнутих ніжках, але це все ще не впевнено.

«Не можу дочекатися того моменту, коли Діана зможе разом із мамою гуляти за ручку або бігти поруч, переганяючи її. Піти на дитячий майданчик, не привертаючи зайвого погляду і нашіптування за спиною. Коли дитина без моєї допомоги збере пірамідку і побудує башту з кубиків, коли самостійно зійде на гірку і з'їде з неї, коли з'явиться улюблена іграшка, коли почую слово "Мама", коли просто сльози будуть від радості», - каже мама дівчинки.

Це все можливо за допомогою кваліфікованої і безперервної реабілітації, на яку у батьків просто немає коштів. Вони просять небайдужих людей доєднатись до збирання коштів на подальше відновлення дитини.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку 4149 4991 1410 2013 Коваленко Ірина (мама)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання