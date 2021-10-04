О полноценном будущем для своей доченьки Дианки просят родители

Ребенку нужны средства на восстановительную реабилитацию.

Дианка с рождения имела физиологическую желтуху, которая, к сожалению, переросла в более острую проблему, которая медленно поражала мозг девочки.

«3 месяца высокий билирубин способствовал отмиранию клеток головного мозга, но это выяснилось позже. После 4 месячного возраста нам открылись глаза. Наша Дианочка начала отставать в развитии как в физическом, так и умственном. С каждым месяцем задержка становилась все больше и больше», - рассказывает мама ребенка.

Поэтому с тех пор родители девочки начали длительное и дорогостоящее восстановление и конечно есть свои результаты – девочка может сидеть и стоять, ходить на полусогнутых ножках, но это все еще неуверенно.

«Не могу дождаться того момента, когда Диана сможет вместе с мамой гулять за ручку или бежать рядом, перегоняя ее. Пойти на детскую площадку, не привлекая лишнего взгляда и шепота за спиной. Когда ребенок без моей помощи соберет пирамидку и построит башню из кубиков, когда самостоятельно взойдет на горку и съехал с нее, когда появится любимая игрушка, когда услышу слово "Мама", когда просто слезы будут от радости», - говорит мама девочки.

Это все возможно с помощью квалифицированной и непрерывной реабилитации, на которую у родителей просто нет средств. Они просят неравнодушных людей присоединиться к сбору средств на дальнейшее восстановление ребенка.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка 4149 4991 1410 2013 Коваленко Ирина (мама)

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