Щоб полегшити стан Сашка, йому потрібна операція

На долю Сашка випало чимало випробувань, які йому допомагає долати бабуся, бо баькам стало не до хворої дитини.

Саша народився недоношеним на 29 тижні вагітності із вагою лише 1,5 кг. Його життя розпочалося у реанімації і це негативно позначилось на його стані здоров’я. В пів рочку лікарі встановили малюку діагноз ДЦП, а в семимісячному віці у Сашка почалася епілепсія. “Робили массажи, ЛФК ,працювали вдома, бо був дуже сильний тонус, а у віці 7 місяців почались напади епілепсії і дитина мов замерла, ні на що не реагувала. Почалася боротьба зі страшною недугою - лікарні, аналізи, моніторинги...”, - розповідає бабуся хлопчика.

Мама Сашка не витримала навантаження боротьби за майбутнє своєї дитини і залишила його, тато ж не знав, як дати раду. “Я не змогла залишити Сашеньку. Дитина живе в сім’ї”, - додає бабуся, яка виборола право стати “мамою” для власного онука.

Саме бабуся продовжує робити все можливе, щоб полегшити страждання дитини через його діагнози. Кето-дієта дала можливість взяти під контроль напади епілепсії, тож зараз вона борються за те, щоб зняти важку спастику, яка сковує Сашка і стискає його м’язи, що завдає біль.

“Нейрохірург рекомендував операцію SDR для зняття спастики, після цього починати укріплювати спину, бо Сашу сильно крутить, тонус обмежує рухи. Але сума на операцію дуже велика - 140 тис грн, тому я звертаюсь за допомогою”, - просить бабуся Саші

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Данильченко Марина Вікторівна