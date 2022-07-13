Арестович розповів, чого росіяни ніколи не пробачать Путіну

Олексій Арестович вважає, що поразка Путіна в Україні руйнує марення росіян про велич своєї країни. Адже саме казками про велич РФ російська пропаганда годувала народ, закликаючи терпіти усі злигодні.

Росія може існувати лише тоді, коли проводить експансію.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з ведучою Наталією Мосейчук на 1+1 у середу, 13 липня.

"Коли експансії немає, різко загострюються внутрішні проблеми, яких у Росії - величезна кількість. Впоратися з ними дуже важко і можливо лише у разі легітимності режиму, тобто підтримки Путіна і силової машини. Але силова машина РФ дискредитована, а легітимність Путіна підважена тим, що він налаштував весь світ проти росіян. І ціна, яку вони заплатили - надзвичайно висока. Це навіть не 50 тис. людей, які тут загинули, а ті сподівання у велич Росії, які не справдилися. Росіяни лежали на дивані і переглядали телевізор, де казали, що Росію всі бояться. А її ніхто не боїться, всі сміються над нею. Вони це розуміють", - зазначив Арестович.

За його словами, росіяни можуть пробачити режиму відсутність газопостачання, санкції, зубожіння, якщо є велич країни.

"Але ж величі нема. Якщо вони зараз спробують зімітувати велич союзом Білорусі, України та Росії, то провал цього заходу стане зрозумілий кожному росіянину. Будь-яка спроба зімітувати велич покаже, що "король - голий", - підсумував Арестович.

Раніше Олексій Арестович розкрив таємницю, хто сидить біля нього справа під час прямих ефірів.

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