День ВМС України: у якому стані вітчизняний флот після окупації Криму

День ВМС України: у якому стані вітчизняний флот після окупації Криму

Національний флот після російського захоплення Криму — і досі наболіле місце в обороноздатності країни.

Стрій кораблів і моряків, нагородження найкращих, вшанування полеглих, повітряний парад і колюче відчуття, що дивишся на це зовсім іншими очима, аніж до війни. Україна відзначає день Військово-морських сил.

Про це йдеться 4 липня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Національний флот після російського захоплення Криму — і досі наболіле місце в обороноздатності країни. В Одесі, у порту "Південному" формують інфраструктуру нового флоту України. В строю вже 2 катери типу Island, ще 3 катери зараз завершують модернізацію у США. Окрему програму відродження флоту Україна підписала з Великою Британією.

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Наступного року чекаємо від США швидкісні бойові катери Mark VI. Окрему програму відродження флоту ми підписали із Великою Британією. Поповнення протимінними кораблями і сучасними ракетними катерами можна чекати "у короткостроковій перспективі" — так сказав Володимир Зеленський.

А перший корпус нашого сучасного корвета уже закладений у Туреччині. І до 2023 року буде добудований в Україні.

Ну і вишенька на тортику — на День ВМС і взагалі у справі виборювання наших морських інтересів — це найбільші в історії україни міжнародні навчання "Сі Бриз 2021". Вони тривають просто зараз. 32 кораблі, 40 літаків, 5 тисяч військових з 32-х країн. Маневри в Чорному морі істотно зіпсували задум росіян перетворити Чорне море у контрольоване ними озеро.

Новини тижня: в Україні святкують День ВМС

Нагадаємо, що есмінець військово-морських сил США USS Ross прибув до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze.

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