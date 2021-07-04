Поставка турецьких безпілотників Bayraktar і будівництво українського корвету: Зеленський анонсував посилення озброєння ВМС

Українські екіпажі для управління Bayraktar вже завершують необхідну підготовку.

Незабаром українська морська авіація отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Також до кінця 2023 року Україна отримає власний військовий корвет, його будівництво вже триває в Туреччині.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу в Одесі до Дня Військово-морських сил ЗСУ.

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За словами Зеленського, українські екіпажі, які управлятимуть цими безпілотниками, проходять в Туреччині відповідну підготовку, яка вже закінчується.

"Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безтілесні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині", - сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський додав, що в Туреччині вже закладено перший корпус корвета для українських ВМС, який буде добудований в Україні до кінця 2023 року.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвету вже закладений у Туреччини і буде добудований в Україні до кінця 2023 року", - підсумував президент.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України приїхав до Одеси. Під час виступу глава держави наголосив, що "сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України".

Як повідомлялося, до кінця 2021 року у складі Військово-Морських Сил буде сформовано дивізіон з 5 швидкохідних патрульних катерів типу "Island".

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