Зеленський поїхав до моря в Одесу - вітати військових моряків з професійним святом

Зеленський поїхав до моря в Одесу - вітати військових моряків з професійним святом

Президент наголосив, що "сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України".

Сьогодні, 4 липня, - День Військово-морських сил Збройних сил України. Головні урочистості відбулися в Одесі біля Чорного моря, куди з робочою поїздкою поїхав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України. Завжди. А особливо у часи російської агресії боєздатні Військово-Морські сили є однією з найголовніших складових обороноздатності та безпеки України", - сказав Зеленський та привітав військових моряків із їхнім професійним святом.

На урочистості також завітала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України. Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України. Опубліковано Офіс Президента України Субота, 3 липня 2021 р.

Зазначимо, що сьогодні також святкує 6-річчя від дня створення Національна поліція України.

Тим часом українська розвідка повідомляє, що Росія вивела в море весь склад Чорноморського флоту, щоб стежити за міжнародними військовими навчаннями "Сі Бриз - 2021", що відбуваються на Чорному морі біля Одеси.

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