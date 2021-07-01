Як українка потрапила до зачиненого на рік для туристів ЄС - експеримент ТСН

Як українка потрапила до зачиненого на рік для туристів ЄС - експеримент ТСН

Журналістка вирушила до Франції - зі свіжим негативним ПЛР тестом та сертифікатом про щеплення.

1 липня у ЄС запрацювали паспорти вакцинації і пересуватися у межах Євросоюзу його громадяни, які вже отримали 2 щеплення, можуть безперешкодно.

А от чи пускають до Європи із сертифікатом, виданим в Україні, ТСН вирішила перевірити на собі, за допомогою експерименту.

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Яна Слєсарчук вирушила до Франції - зі свіжим негативним ПЛР тестом та сертифікатом про щеплення доступними в Україні вакцинами. Журналістка вже отримала 2 дози: одну Ковішилдом, іншу - Астразенекою корейського виробника. Були побоювання, адже ЄС хоч і визнає Астразенеку, тамтешні регулятори говорять, що йдеться про вакцину вироблену в Європі чи Британії, а не в інших місцях.

І ось результат: Яна Слєсарчук вже у Парижі. Пройшла всі контролі і поспілкувалас наживо зі студією.

- Яно, як все було і чи означає твій приклад, що щеплені українці можуть не хвилюючись подорожувати до ЄС?

- Наш експеримент завершився успішно. Я вперше в житті на власні очі побачила Ейфелеву вежу. Але довели ми сьогодні одне: принаймні дехто з французьких митників відверто нехтує своєю роботою, покладаючись на те, що усю перевірку зробить країна відправлення. Я чесно скажу: була переконана на 99,9%, що мене завернуть до посадки на літак або ж на митниці. Адже МОЗ казало прямо: Ковішилду Європа поки що не визнає. А майже всі, хто рано, як я, щеплювався в Україні - вакциновані саме цією вакциною. Те, що я говорю зараз звідси, а не чекаючи в аеропорту на зворотній літак - справжнє диво.

Експеримент ТСН: як все було і чи дійсно щеплені українці можуть не хвилюючись подорожувати до ЄС

Нагадаємо, в Україні вводять COVID-сертифікати. Який вигляд має документ і чи визнає його Європа та світ.

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