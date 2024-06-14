Інтерв'ю з Гіркіним: Гордон розповів подробиці спецоперації

Журналіст і ведучий Дмитро Гордон розповів про інтерв’ю в з одним із ватажків бойовиків "ДНР" у 2014 році, так званим міністром оборони "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрілковим).

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua він поділився подробицями спецоперації.

“Щодо Гіркіна — його дуже хотіли допитати для Гааги. На допит він не зʼявлявся. І тому виникла ідея в нашому Головному управлінні розвідки і в Генеральній прокуратурі, яка була погоджена з Гаагою, зробити своєрідний допит. Але треба ж було задокументувати. Зробити такий допит через журналіста. І це було зроблене філігранно. Я ледь не проколовся з Поклонською тому що вона співробітник прокуратури, а мені ж склали запитання”, — розповів Дмитро Гордон.

У ГУР попросила ставити запитання саме так, як вони написані, зазначив він.

“Серед моїх багатьох запитань переважна більшість були запитання, які мені дали в Генпрокуратурі і в ГУР. І коли я почав ставити якісь запитання Поклонській, вона мені сказала: ви як на допиті зі мною розмовляєте. І я знайшовся: сказав, що мені багато хто каже, що мої інтерв’ю як допит — якось так. Що стосується Гіркіна, я вважаю, що ми зробили прекрасну роботу”, — розповів Дмитро Гордон.

Він каже, що не отримав гроші за свою роботу.

“Я щасливий був, що я для своєї країни можу щось зробити… І про це сказав головний суддя трибуналу в Гаазі, що він вдячний Дмитру Гордону тому що те, що наговорив Гіркін лягло в рішення Гаазького трибуналу по Гіркіну. Він там дав безцінні факти: як Боїнг збивали, про вбивство проукраїнськи налаштованого мера Горлівки Рибака, як заходили росіяни під його керівництвом до України. Він наговорив дуже багато, — розповів Дмитро Гордон.

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