Інтрига на інтризі: як Усик побив кривдника Кличків Джошуа

Він повернув усі трофеї, якими довгий час одноосібно володіли брати Клички.

В неділю Олександр Усик побив британця Ентоні Джошуа. Для українця це був лише третій бій у надважкій вазі.

Про це 26 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Наскільки важким буде поєдинок, де зустрілись два олімпійських чемпіони 2012-го - ясно було ще під час зважування. 31-річний Джошуа: 1 метр 98 см. І 34-річний Усик - 1 метр 91 см. Різниця у розмаху рук - 10 сантиметрів. Для Олександра це був лише третій бій у надважкій вазі. І він погодився на нього навіть без права на реванш - його має Джошуа, і з розподілом гонорару 80 на 20 на користь британця. Але кожен цент, заплачений глядачами - ці два гладіатори відпрацювали сповна. Стадіон "Тотенхем" і мільйони біля телеекранів - тримали в напрузі всі 12 раундів. Дві непримиренні школи боксу. Нокаутуюча - від Джошуа - і технологічна від Усика - обмінювались потужними ударами до 5 раунду. У десятому раунді - Усик отримав розсічення брови, а у Джошуа - "запливло" праве око. І на останніх секундах бою українець розвіяв міф про "безударного боксера", як його називали, і затис суперника на канатах. Від негайного виклику лікаря Джошуа врятувало те, що фінального нищівного удару Усик так і не зробив.

Однак виконав свій фірмовий український гопак, який не просто відтворив олімпійський фінал 2012-го року, а й довів: що і після 12-ти раундів бою Усик лишився у класній фізичній формі. І, звичайно, поцілунок українського прапора. До і після перемоги.

"Україна повертає своє!" - написав Олександру президент Зеленський. "Це була - ще не найкраща моя версія" - сказав сам Усик. Джошуа вже рветься взяти реванш. І не виключено, що відбуватиметься він на київському стадіоні "Олімпійський". Саме про Київ, як місце для реваншу - сказав після бою Олександр.

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