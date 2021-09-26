Интрига на интриге: как Усик побил обидчика Кличко Джошуа

Он вернул все трофеи, которыми долгое время единолично владели братья Кличко.

В воскресенье Александр Усик побил британца Энтони Джошуа. Для украинца это был лишь третий бой в супертяжелом весе.

Об этом 26 сентября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Насколько тяжелым будет поединок, где встретились два олимпийских чемпиона 2012-го — ясно было еще во время взвешивания. 31-летний Джошуа: 1 метр 98 см. И 34-летний Усик — 1 метр 91 см. Разница в размахе рук — 10 сантиметров. Для Александра это был лишь третий бой в супертяжелом весе. И он согласился на него даже без права на реванш — его имеет Джошуа, и с распределением гонорара 80 на 20 в пользу британца. Но каждый цент, заплаченный зрителями — эти два гладиатора отработали сполна. Стадион "Тоттенхэм" и миллионы у телеэкранов — держали в напряжении все 12 раундов. Две непримиримые школы бокса. Нокаутирующая — от Джошуа — и технологическая от Усика — обменивались мощными ударами до 5 раунда. В десятом раунде — Усик получил рассечение брови, а у Джошуа — "заплыл" правый глаз. И на последних секундах боя украинец развеял миф о "безударном боксере", как его называли, и зажал соперника на канатах. От немедленного вызова врача Джошуа спасло то, что финальный сокрушительный удар Усик так и не нанес.

Однако выполнил свой фирменный украинский гопак, который не просто воспроизвел олимпийский финал 2012 года, но и доказал: что и после 12-ти раундов боя Усик остался в классной физической форме. И, конечно, поцелуй украинского флага. До и после победы.

"Украина возвращает свое!" — написал Александру президент Зеленский. "Это была — не лучшая моя версия", — сказал сам Усик. Джошуа уже рвется взять реванш. И не исключено, что будет происходить он на киевском стадионе "Олимпийский". Именно о Киеве, как месте для реванша — сказал после боя Александр.

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