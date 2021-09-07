Кавуновий колапс: у Херсонській області селяни не можуть продати баштанні

Кавуновий колапс: у Херсонській області селяни не можуть продати баштанні

Люди скаржаться на відсутність збуту.

У Херсонській області селяни не можуть продати врожай кавунів. Ціни низькі, а покупців мало.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 7 вересня.

Люди розповідають, навіть попри те, що початок літа був холодним, і з дощами, кавуни вродили добре і ринок наразі перенасичений.

Гуртова ціна чи не вдвічі нижча за собівартість. Але навіть по 50 копійок за кілограм продати кавуни вони не можуть. Тож баштанні вже починають перезрівати.

Селяни підраховують збитки, але ще сподіваються, що вдасться продати хоча б частину врожаю.

Врожай хороший, а куди його дівать?

Дуже багато кавуна виростили для внутрішнього ринку. А на експорт ніде його не взяли, нікуди він не пішов.

Новини України: в Херсонській області селяни не можуть продати баштанні - ринок перенасичений

Нагадаємо, українських фермерів будуть страхувати від неврожаю та крадіжок. Йдеться про відшкодування 60% страхових виплат із бюджетних коштів.

Серед обставин, за які планують виплачувати таку страховку, - це вимерзання, буря, зливи, посуха, розвиток хвороб і шкідників, а також крадіжки. Цим законом народні депутати хочуть підтримати аграріїв у боротьбі з непередбачуваними обставинами та продовжити розвиток аграрного сектора.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання