Арбузный коллапс: в Херсонской области селяне не могут продать бахчевые

Арбузный коллапс: в Херсонской области селяне не могут продать бахчевые

Люди жалуются на отсутствие сбыта.

В Херсонской области селяне не могут продать урожай арбузов. Цены низкие, а покупателей мало.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 7 сентября.

Люди рассказывают, даже несмотря на то, что начало лета было холодным, и с дождями, арбузы родили хорошо и рынок сейчас перенасыщен.

Оптовая цена почти вдвое ниже себестоимости. Но даже по 50 копеек за килограмм продать арбузы они не могут. Поэтому бахчевые уже начинают перезревать.

Люди подсчитывают убытки, но еще надеются, что удастся продать хотя бы часть урожая.

Урожай хороший, а куда его девать?

Очень много арбуза вырастили для внутреннего рынка. А на экспорт нигде его не взяли, никуда он не ушел.

Новости Украины: в Херсонской области селяне не могут продать бахчевые - рынок перенасыщен

Напомним, украинских фермеров будут страховать от неурожая и краж. Речь идет о возмещении 60% страховых выплат из бюджетных средств.

Среди обстоятельств, за которые планируют выплачивать такую страховку, — это вымерзание, буря, ливни, засуха, развитие болезней и вредителей, а также кражи. Этим законом народные депутаты хотят поддержать аграриев в борьбе с непредвиденными обстоятельствами и продолжить развитие аграрного сектора.

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