В Херсонской области фермеры арбузы отдают за копейки

Аграрии опасаются, что урожай пропадет.

Аграрии Херсонщины готовы снижать цены до минимума, чтобы продать урожай арбузов. Фермеры жалуются, что арбузы лежат еще в поле и буквально пекутся на солнце, потому что жара неимоверная.

Об этом ТСН.ua сообщил один из фермеров в Белозерском районе Херсонской области.

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"Через 10 дней уже лето закончится. Оптовых покупателей в этом году не так много было. Немного в Киев, немного в другие области. Будем отдавать за копейки, жаль, потому что сколько затрат. Семена купи, полей, вырасти, а в результате — ноль. Что-то в этом сезоне одни убытки", — сказал фермер Григорий.

Местный житель Херсона Александр вчера купил на базаре арбуз. Отдал 3,50 грн за килограмм, но остался недоволен.

"Арбуз сладкий, но как вата. Наверное, долго лежал", — сказал мужчина.

ТСН.ua

На аграрном оптовом рынке в Великих Копанях арбузы стоят 3-5 гривен за килограмм. В супермаркетах — от шести гривен. На рынке — от трех гривен.

Напомним, украинских фермеров будут страховать от неурожая и краж. Речь идет о возмещении 60% страховых выплат по бюджетным средствам.

Среди обстоятельств, за которые планируют выплачивать такую страховку, — это вымерзание, буря, ливни, засуха, развитие болезней и вредителей, а также кражи. Этим законом народные депутаты хотят поддержать аграриев в борьбе с непредвиденными обстоятельствами и продолжить развитие аграрного сектора.

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