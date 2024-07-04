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Коли завершиться війна в Україні: експерт назвав доленосний місяць

Коли завершиться війна в Україні: експерт назвав доленосний місяць

Колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов назвав орієнтовні терміни, коли може завершитись війна. Колаж ТСН.ua

За словами аналітика, доля війни вирішиться вже незабаром.

Після заяви президента України в своєму нещодавньому інтерв`ю для Bloomberg про те, що "ми всі можемо примусити Росію закінчити війну цього року", в соцмережах його цитату трактували як таку, що начебто війна може закінчитись до кінця 2024-го.

За яких умов та коли саме може завершитись війна – про це в коментарі для ТСН.ua свою думку висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Війна може завершитись тоді, коли Путін буде зазнавати настільки непоправних втрат, що навіть в середньостроковій перспективі у нього не буде можливості оговтатись", – каже Владислав Селезньов.

Та пояснює: "Свого часу, близько року тому, чимало військових експертів схилялись до думки, що в разі того, якщо російська армія буде щодоби втрачати до 3 тисяч своїх військовослужбовців, хоча б 2 тисячі, то вона фізично не буде встигати відновлюватись".

Крім того, Селезньов додає: "Зараз приблизно до тисячі осіб прибуває до російської армії щодоби. З урахуванням рівня втрат 1000–1200 на добу, тенденція досить повільно йде до зменшення російського окупаційного контингенту, що задіяний в межах так званої СВО".

На думку Селезньова, потрібні інші технологічні рішення, які будуть призводити до більш тотальних масштабних втрат в російській армії.

"Причому не тільки в техніці, озброєнні, а й в логістичних хабах, енергетичній інфраструктурі, у всьому тому, що забезпечує бойову міць російської армії. Над цим наші Сили оборони працюють, але ми маємо певною мірою обмежені ресурси. А ті, які маємо, через позицію уряду США, ми не можемо їх використовувати по території РФ глибше, ніж на 100 км", – каже Селезньов.

Зброя надходить повільно

За даними експерта, в Україні вже декілька сформованих бригад перебувають у стадії очікування на зброю.

"Якщо у Путіна є ресурс, то він буде далі намагатись просувати свій порядок денний. Він марить про повернення Трампа до Овального кабінету, сподіваючись домовитись з ним на прийнятних для себе умовах", – каже Селезньов.

Та додає: "Тому, коли наш президент говорить, що всі ми разом можемо зупинити Путіна, він звертається не лише до української аудиторії, а й до світової спільноти. Але чи пристануть на такі пропозиції наші західні партнери – є сумніви. Постачання озброєння та військової техніки – цей процес зволікається. У нас зараз напоготові декілька бригад, які готові вступити в бій, але немає озброєння та військової техніки".

Коли завершиться війна

На це питання Владислав Селезньов відповідає так: "Я думаю, що війна чітко окреслиться щодо своїх часових показників у листопаді цього року, коли завершаться виборчі перегони в США та стане зрозуміло про те, хто буде наступним хазяїном Овального кабінету".

На питання про те, чи очікується в Росії механізована криза через втрати важкої броньованої техніки, експерт відповів так: "З одного боку ми бачимо досить масштабні цифри, які оприлюднює український Генштаб. З іншого боку ми бачимо, що ці обсяги, які підтверджують осінтери (фахівці з розвідки на основі відкритих джерел – Ред.), значно менше. Хоча знову ж таки. З урахуванням того, що наші гармаші вправні, вони свою роботу знають чудово, я думаю, що втрати ворога насправді дуже масштабні".

В підсумку Селезньов каже: "Зверніть увагу, останнім часом ворогом дедалі частіше використовуються саме "м`ясні штурми". Тобто за допомогою особового складу без підтримки техніки. У росіян величезні втрати автомобільної техніки. Путінська армія зазнає втрат, але навіть за таких темпів ресурсів у ворога може вистачити до початку 2026 року. А це без малого 2 роки війни. Тому масштабування ворожих втрат має зростати".

Пресогляд: війна в Україні очима західних медіа

Пресогляд: війна в Україні очима західних медіа

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