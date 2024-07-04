Коли завершиться війна в Україні: експерт назвав доленосний місяць

Після заяви президента України в своєму нещодавньому інтерв`ю для Bloomberg про те, що "ми всі можемо примусити Росію закінчити війну цього року", в соцмережах його цитату трактували як таку, що начебто війна може закінчитись до кінця 2024-го.

За яких умов та коли саме може завершитись війна – про це в коментарі для ТСН.ua свою думку висловив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Війна може завершитись тоді, коли Путін буде зазнавати настільки непоправних втрат, що навіть в середньостроковій перспективі у нього не буде можливості оговтатись", – каже Владислав Селезньов.

Та пояснює: "Свого часу, близько року тому, чимало військових експертів схилялись до думки, що в разі того, якщо російська армія буде щодоби втрачати до 3 тисяч своїх військовослужбовців, хоча б 2 тисячі, то вона фізично не буде встигати відновлюватись".

Крім того, Селезньов додає: "Зараз приблизно до тисячі осіб прибуває до російської армії щодоби. З урахуванням рівня втрат 1000–1200 на добу, тенденція досить повільно йде до зменшення російського окупаційного контингенту, що задіяний в межах так званої СВО".

На думку Селезньова, потрібні інші технологічні рішення, які будуть призводити до більш тотальних масштабних втрат в російській армії.

"Причому не тільки в техніці, озброєнні, а й в логістичних хабах, енергетичній інфраструктурі, у всьому тому, що забезпечує бойову міць російської армії. Над цим наші Сили оборони працюють, але ми маємо певною мірою обмежені ресурси. А ті, які маємо, через позицію уряду США, ми не можемо їх використовувати по території РФ глибше, ніж на 100 км", – каже Селезньов.

Зброя надходить повільно

За даними експерта, в Україні вже декілька сформованих бригад перебувають у стадії очікування на зброю.

"Якщо у Путіна є ресурс, то він буде далі намагатись просувати свій порядок денний. Він марить про повернення Трампа до Овального кабінету, сподіваючись домовитись з ним на прийнятних для себе умовах", – каже Селезньов.

Та додає: "Тому, коли наш президент говорить, що всі ми разом можемо зупинити Путіна, він звертається не лише до української аудиторії, а й до світової спільноти. Але чи пристануть на такі пропозиції наші західні партнери – є сумніви. Постачання озброєння та військової техніки – цей процес зволікається. У нас зараз напоготові декілька бригад, які готові вступити в бій, але немає озброєння та військової техніки".

Коли завершиться війна

На це питання Владислав Селезньов відповідає так: "Я думаю, що війна чітко окреслиться щодо своїх часових показників у листопаді цього року, коли завершаться виборчі перегони в США та стане зрозуміло про те, хто буде наступним хазяїном Овального кабінету".

На питання про те, чи очікується в Росії механізована криза через втрати важкої броньованої техніки, експерт відповів так: "З одного боку ми бачимо досить масштабні цифри, які оприлюднює український Генштаб. З іншого боку ми бачимо, що ці обсяги, які підтверджують осінтери (фахівці з розвідки на основі відкритих джерел – Ред.), значно менше. Хоча знову ж таки. З урахуванням того, що наші гармаші вправні, вони свою роботу знають чудово, я думаю, що втрати ворога насправді дуже масштабні".

В підсумку Селезньов каже: "Зверніть увагу, останнім часом ворогом дедалі частіше використовуються саме "м`ясні штурми". Тобто за допомогою особового складу без підтримки техніки. У росіян величезні втрати автомобільної техніки. Путінська армія зазнає втрат, але навіть за таких темпів ресурсів у ворога може вистачити до початку 2026 року. А це без малого 2 роки війни. Тому масштабування ворожих втрат має зростати".

Пресогляд: війна в Україні очима західних медіа

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