Відключення світла 5 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Відключення діятимуть протягом всієї доби.
У п'ятницю, 5 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 5 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.
Компанія-електропостачальник зауважила, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Нагадаємо, ситуація з відключеннями світла має покращитись вже наприкінці липня. Це пов'язано з виведенням з ремонту частини генерації.
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