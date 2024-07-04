Відключення світла 5 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

У п'ятницю, 5 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 5 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Компанія-електропостачальник зауважила, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, ситуація з відключеннями світла має покращитись вже наприкінці липня. Це пов'язано з виведенням з ремонту частини генерації.

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