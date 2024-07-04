Чи потрібна нам примусова мобілізація: думка бійця

На його думку, слід застосовувати інші підходи.

Військовий висловився про примусову мобілізацію. На його думку, люди, яких силоміць затягнули на фронт, не будуть ефективними.

Про це в ефірі телемарафону розповів командир взводу 56-ї ОМБр Юрій Поберезький.

"Я вважаю, що якщо примусово сюди затягувати – з них діла не буде, СЗЧ, больний-хворий відразу робляться", – зауважив він.

Він підкреслив, що виступає за добровільний підхід для вступу в армію або за мотивуючу мобілізацію.

"Ми повинні бути повністю всім забезпечені", – наголосив Поберезький.

Раніше він розповів про перший ближній бій з окупантом.

Читайте також: