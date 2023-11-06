"Криваве" сяйво у небі над Україною: астроном пояснив природне явище

В деяких областях України ввечері 5 листопада можна було побачити північне сяйво "Аврора". Це незвичне явище зачарувало українців і водночас перелякало, оскільки люди пов'язували це з війною Росії проти України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Науковці кажуть, що так почервоніти небо змушує сильна геомагнітна буря. Спрогнозувати коли і де виникне це явище - складно. Українці тепер його бачитимуть все частіше.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада 2023 року / Фото: із соцмереж

"Більше буде сонячних спалахів. А саме спалахи дають такі концентровані потоки часточок. То ми можемо очікувати, що буде полярних сяйв таких більше. Інший раз воно може бути не малинового кольору. А зеленого. Залежить від молекул", - каже астроном Всеволод Лозицький.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада 2023 року / Фото: із соцмереж

В Україні про полярне сяйво повідомили мешканці Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької , Миколаївської та Херсонської областей.

Полярне сяйво над Україною 5 листопада 2023 року / Фото: із соцмереж

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 6 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, 5 листопада у небі над Україною знову спостерігали полярне сяйво. Північна сторона небосхилу замерехтіла червоними, рожевими та зеленкуватими відтінками.

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