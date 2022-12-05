Луцька школярка створила для саперів робота-аватара із пластику

Авторка працює над тим, щоб ще більше здешевити свою розробку, на яку око поклали вибухотехніки.

Експериментального робота-аватара, який призначений для знешкодження мін та боєприпасів, створила 15-річна дівчина з Луцька, йдеться в ТСН.

Над ним школярка працювала кілька місяців. Більшість деталей виготовлено з пластику і підручних матеріалів. Дівчина сподівається, що цей робот-аватар допоможе в роботі українським саперам і врятує не одне життя.

“Я рухаю своїми пальцями і ці всі рухи вони передаються до нашого робота, але зараз на його місці кроковий двигун поки що”,- показує як працює її робот Аліна.

Таких датчиків, які копіюють рухи і передають їх роботу, чотири. Сам пристрій, розповідає його авторка, виготовлено з підручних матеріалів. “Водопровідну трубу. Це основа. Зробили такі ремінці з тканини. Потім використали ще такі маленькі пластикові труби”, - розповідає дівчинка.

Робота вона створювала між парами в ліцеї та заняттями у музичній школі. Електронікою та робототехнікою вона захоплюється не перший рік. В розробці та створенні прилада Аліні допомагав батько. Обов’язково радився з військовими та саперами.

Собівартість прилада 15 тисяч гривень. Навіть, якщо він здетонує – найцінніші деталі вціліють, знищиться лише найдешевша його частина. “Вона буде коштувати 3 тисячі гривень. Так, говорю, приблизно. Може 2 тисячі. То я думаю 2-3 тисячі і людське життя – не порівнюється взагалі”,- переконують автори.

Робота бачили та вже оцінили волинські сапери. “Він би нам допоміг, щоб доставити вибухову речовину для його знищення на місці. Безпечно. Тобто будучи на відстані ми доставляємо вибухову речовину для знищення і водночас сапер у безпеці”, - каже сапер Віталій Гаврилюк.

Піротехнік Віталій нещодавно приїхав з Донеччини. Разом із колегами півтори місяці розміновував тамтешні території. “Це дуже хороший робот. Хороша задумка. Нам би він дуже допоміг”, - переконує він.

Цим роботом дистанційно можна управляти на відстані п’ятнадцяти-двадцяти метрів. Наразі дівчина з батьком працюють, аби здешевити пристрій. Око на нього вже поклали луцькі вибухотехніки.

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