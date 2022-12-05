Бунти мобілізованих в РФ зривають плани Кремля в Україні - ISW

Російське командування продовжує боротися з мобілізованими солдатами, які відмовляються воювати.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інстиутут вивчення війни (ISW).

Незалежне російське ЗМІ взяло інтерв’ю у мобілізованого солдата, якого російські сили тримали в підвалі разом з іншими російськими солдатами, які відмовилися воювати в Завітному Бажанні Донецької області. Видання повідомило, що в підвалі залишаються щонайменше 12 російських військових. Російський солдат вимагав від російської влади звільнити інших солдатів і притягнути до відповідальності командирів, які їх утримували.

Раніше ISW повідомляв про подібні неофіційні центри утримання на передовій, де містяться сотні інших російських солдатів, які не бажають воювати

Повідомляється, що російські мобілізовані солдати продовжують кидати виклик Міноборони через непокору. 2 грудня російський Telegram-канал заявив, що мобілізовані солдати, дислоковані в Казані, Республіка Татарстан, "збунтувалися", коли командири не дозволяли їм піти у відпустку або відвідати родичів. На відео, опублікованому в Telegram, видно, як велика група мобілізованих солдатів проривається через ворота та виходить за периметр частини, перш ніж зіткнутися з іншими солдатами, які намагаються їх зупинити.

Місцеве російське інформаційне агентство 3 грудня назвало відео фейком. Джерело стверджує, що мобілізовані так поспішали до рідних, що забули виписатися на виході.

Повідомляється, що оригінальний постер відео «бунтівних» мобілізованих солдатів зняв відео після доносу місцевого агентства

ISW повідомила про три інші випадки бунту мобілізованих солдатів у Казані, невиконання наказів і демонстрації підривної поведінки тільки в листопаді. Незалежне російське ЗМІ повідомило, що російська влада заарештувала казанського журналіста за участь у мітингах проти мобілізації 2 грудня.

Родичі російських мобілізованих солдатів продовжують формувати групи підтримки по всій Росії для взаємодії з владою щодо мобілізації та збору допомоги для російських солдатів. Повідомляється, що групи родичів мали обмежений успіх у плануванні зустрічей з місцевими органами влади.

Однак групам, ймовірно, доведеться обережно стримувати свої зусилля, щоб уникнути видимості критики зусиль держави. Кремль, здається, побоюється дозволити цим групам повторювати сценарії, які спостерігалися, коли групи матерів оскаржували рішення радянської держави під час радянсько-афганської війни. Кремль доклав зусиль, щоб організувати інсценовані зустрічі з матерями мобілізованих бійців, заглушаючи справжні скарги.

2 грудня джерело російських новин повідомило, що російська влада проігнорувала звернення Ради матерів і дружин, організація, створена одразу після початку мобілізації. Джерело повідомило, що активістка Ради матерів і дружин Ольга Цуканова повідомила, що невідомі органи стежать за нею і порушили проти неї кримінальну справу. Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела продовжують зображати російських солдатів як задоволених, про яких добре піклуються та добре екіпірованих, незважаючи на докази постійних поганих умов і нестачі техніки.

Повідомляється, що російська влада продовжує не виплачувати обіцяні виплати російським солдатам, а також продовжує мобілізацію, зокрема, мобілізувати чоловіків без медичних оглядів або завершеного періоду навчання та з умовами, які повинні кваліфікувати їх для звільнення від мобілізації. Багато з цих мобілізацій суперечать російському законодавству та неофіційній заяві президента Росії Володимира Путіна про припинення часткової мобілізації.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ приховує причини загибелі "мобіків" на війні в Україні, адже попереду нова хвиля мобілізації в РФ і треба запобігти бунтам в армії.

Раніше повідомлялося, що через жіночі бунти, щоб забрати мобілізованих додому. на фронт прибув губернатор однієї з областей РФ.

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