РФ розмістила ракетні комплекси "Бастіон" на курильському острові Матуа

Зазначається, що на острові розгорнули автономне військове містечко.

Агресорка Російська Федерація розмістила екіпажі берегових ракетних комплексів "Бастіон" Тихоокеанського флоту на курильському острові Парамушир, що у північній частині Курильської гряди.

Про це повідомляє "Коммерсант" та Тихоокеанський флот РФ.

"На цьому віддаленому острові в центральній частині Курильської гряди ракетники Тихоокеанського флоту нестимуть цілодобову вахту з контролю за прилеглою акваторією та зонами проток", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що техніку, особовий склад та матеріальне забезпечення доставили на острів на десантних кораблях. Для експлуатації та обслуговування техніки змонтовано обладнання технічних постів, а також розгорнуто сховища техніки. Також на острові розгорнули автономне військове містечко, де облаштовано приміщення для цілорічного несення служби і проживання.

У російському Міноборони заявляють, що ракетники нестимуть цілодобову вахту "з контролю за прилеглою акваторією та проливними зонами".

Нагадаємо, Японія вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопила за підсумками Другої світової війни. Наприкінці квітня цього року Японія вперше від 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні.

До того РФ заявила, що більше не вестиме переговори з Японією щодо мирного договору про південні Курильські острови.

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