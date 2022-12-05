РФ разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа

Агрессорка Российская Федерация разместила экипажи береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Парамушир, расположенном в северной части Курильской гряды.

Об этом сообщает Коммерсант и Тихоокеанский флот РФ.

"На этом удаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и зонами проливов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что техника, личный состав и материальное обеспечение были доставлены на остров на десантных кораблях. Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, а также развернуты хранилища техники. Также на острове развернули автономный военный городок, где обустроены помещения для круглогодичного несения службы и проживания.

В российском Минобороны заявляют, что ракетчики будут нести круглосуточную вахту "по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами".

Япония считает острова своей северной территорией, которую СССР захватила по итогам Второй мировой войны. В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине.

Ранее РФ заявила, что больше не будет вести переговоры с Японией по мирному договору о южных Курильских островах.

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