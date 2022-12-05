РФ разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа

Отмечается, что на острове развернули автономный военный городок.
Агрессорка Российская Федерация разместила экипажи береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Парамушир, расположенном в северной части Курильской гряды.
Об этом сообщает Коммерсант и Тихоокеанский флот РФ.
"На этом удаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и зонами проливов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что техника, личный состав и материальное обеспечение были доставлены на остров на десантных кораблях. Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, а также развернуты хранилища техники. Также на острове развернули автономный военный городок, где обустроены помещения для круглогодичного несения службы и проживания.
В российском Минобороны заявляют, что ракетчики будут нести круглосуточную вахту "по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами".
Япония считает острова своей северной территорией, которую СССР захватила по итогам Второй мировой войны. В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине.
Ранее РФ заявила, что больше не будет вести переговоры с Японией по мирному договору о южных Курильских островах.
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