Мільярд дерев за три роки: в Україні стартує велике лісове будівництво

Мільярд дерев за три роки: в Україні стартує велике лісове будівництво

Саджанці вирощуватимуть у 9 нових сучасних лісо-насіневих центрах, перший з яких уже відкривають у Львівській області.

Мільярд дерев за три роки! Лісівники ставлять для себе неймовірно амбітну мету - створити в Україні фактично нові ліси. Загалом за 10 років засадити мільйон гектарів земель саджанцями. Звідки кошти на такий масштабний проєкт і чи взагалі це можливо, йдеться 16 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

В Україні стартує велике лісове будівництво. Про це поміж дубів та кленів заявляє головний лісничий країни.

"Мова йде про висадження протягом 3 років 1 мільярдів дерев. Перш за все ми будемо починати з вирощування якісного садивного матеріалу, для якого ми вже розпочали збір насіння", - каже голова Агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець

Саджанці вирощуватимуть у 9 нових сучасних лісо-насіневих центрах, перший з яких уже відкривають у Львівській області. Проект масштабний і коштує він дорого.

Новини України: лісівники поставили мету за три роки висадити мільярд дерев - чи можливо це

"Ми 4 мільярда цих коштів знаходимо з власних ресурсів. 2 мільярди ми маємо залучити з Держбюджету, або інших джерел - це і приватний бізнес і грантові кошти", - каже голова Агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

Інша частина проєкту: за 10 років засадити лісом мільйон гектарів нових площ. У цього починання вже з'явилися критики. Вони переконують: цифри шалені, доведеться садити 10 дерев у секунду. Натомість академік Юрій Марчук зробив свої висновки.

"Як лісівник з 50-річним стажем, я вам скажу, що це складно, але реально", - каже завідуючий кафедрою ботаніки, генерології, лісової селекції МНУБіП, голова Товариства лісівників України Юрій Марчук.

Питання для академіка не скільки саджати, а що. Сосни вже й так достатньо, до того ж вона часто останніми роками хворіє.

"Березу недооцінювали в свій час, але вона в 40 років набирає віку стиглості і йде на фанеру, а сосну треба 70-80 років ростити. Ось тут виставлена модрина європейська, яка дає до півтора метри приросту в рік", - каже академік.

Щоб залучити якомога більше дужих рук до посадки лісу, створили спеціальний сайт "Зелена країна". Там можна пожертвувати кошти на ліс, або ж самому посадити деревце і розповісти про це на увесь світ. ТСН перевіряє, чи функціонує сайт і завантажує перше фото. Лука Загородний саджає дуба. Все нормально, все працює, сайт лише уточнює місце посадки і кількість дерев.

Проект красивий, але вийде занадто дорогим, переконують критики, а мільярд дерев, хто ж їх за три роки порахує?

"Все таки словосполучення "мільярд дерев" звучить круто, крутіше навіть ніж мільярд доларів. Бо що вартують ці папірці, якщо ми житимемо посеред пустелі. А так залишимо нащадкам ліс", - каже кореспондент ТСН Олександр Загородний.

Нагадаємо, Волинь атакують небезпечні американські метелики, які за ніч знищують дерево.

Також Зеленський хоче висадити в Україні 1 млрд дерев за три роки.

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