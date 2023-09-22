На Тернопільщині монахиням відключили світло: енергетики назвали причину

Днями на Тернопільщині у Свято-Богоявленському жіночому монастирі (Тернопільська єпархія УПЦ (МП), де перебувають люди переважно похилого віку, було вимкнено електроенергію. Представники УПЦ розцінили цей крок як черговий тиск та дискримінацію на релігійному підґрунті. Своєю чергою у "Тернопільобленерго" кажуть, що попержали про відключення і радять монастирю врегулювати свої відносини із заповідником.

Три сторони конфлікту – представник УПЦ, "Тернопільобленерго" та директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника в коментарі для ТСН.ua висловили свої точки зору щодо цього.

"Це зроблено навмисно, з грубим порушенням всіх норм. Частина приміщень перебуває у власності монастиря і до музею не має жодного відношення, але були підключені до одного джерела енергії. Енергетики відключили всі приміщення, не дивлячись на те, що не мали права відключати ті корпуса, які не мають відношення до музею і заповідника", – розповів голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, митрополит Климент.

Він додав: "Є договори, які вони розривати не мали права. Причина в тому, що заповідник відмовився продовжувати договір користування з монастирем. Це тиск, це порушення закону, це підставне розірвання договорів. Це буде оскаржено в суді. Це виглядає як дискримінація громадян за релігійними ознаками, тому що безпідставно не продовжують договір, хоча всі документи наявні. Монастир 30 років відроджував ці приміщення".

Своє чергою, директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич в коментарі для ТСН.ua заявив: "Я до постачання електроенергії жодного відшення не маю. Є постачальник, зв’язуйтесь з ним. У них (монастиря – Ред.) була пряма угода з постачальником".

Енергетики кажуть, що попереджали

У "Тернопільобленерго" повідомили, що електроенергію дійсно відключили, але зробили це після попередження.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив комерційний директор ВАТ "Тернопільобленерго" Сергій Оляніцький.

"Свято-Богоявленській жіночий монастир Тернопільської єпархії УПЦ (далі – Монастир ) користувався об’єктами за адресою вул. Дубенська, 2 у м. Кременець на підставі договору № 5 від 03.09.2018 р. "Про безоплатне користування релігійною громадою нерухомим майном, що є державною власністю" (далі – договір № 5), укладеного між Монастирем та Державним історико-архітектурним заповідником (ДІАЗ). Розподіл електричної енергії до об’єкту "Монастир" за адресою вул. Дубенська, 2 у м. Кременець Тернопільської області відбувався на підставі договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, який був укладений шляхом приєднання споживача до умов публічного договору на умовах чинних договорів про постачання електричної енергії".

До цього Сергій Оляніцький додав: "Щодо розподілу електричної енергії до інших об’єктів за адресою вул. Дубенська, 2 у м. Кременець, які належать Свято-Богоявленському жіночому монастирю Тернопільської єпархії УПЦ на праві приватної власності, договірних відносин між оператором системи розподілу електричної енергії ВАТ "Тернопільобленерго" в особі Кременецького РЕМ не існує".

Крім цього, в "Тернопільобленерго" зазначили: "Договір № 5 від 03.09.2018 року про безоплатне користування релігійною громадою нерухомого майна, що є державною власністю за адресою вул. Дубенська, 2 у м. Кременець мав строковий характер. Термін його дії закінчився 03.09.2023 року. Державний історико-архітектурний заповідник повідомив Кременецький РЕМ, що договір про користування об’єктами за адресою вул. Дубенська, 2 м. Кременець укладатися чи продовжуватися з Монастирем не буде. Тобто, з 03.09.2023 року Монастир втратив своє юридичне право користуватися вказаними об’єктами".

Пояснюючи причини відключення, енергетики додали: "Абзац 2 п. 4.27 ПРРЕЕ гласить, що дія договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії достроково припиняється у разі отримання оператором системи від нового або від попереднього власника (користувача) об'єкта споживача документального підтвердження факту зміни власника (користувача) цього об'єкта. З огляду на вище наведені обставини справи та норми ПРРЕЕ публічний договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії укладений між Монастирем та оператором системи розподілу електричної енергії ВАТ "Тернопільобленерго" втратив свою чинність, а згідно абзацу 3 п.1.2.15 ПРРЕЕ споживання електричної енергії без договору не допускається".

Крім цього, в "Тернопільобленерго" зазначили: "Кременецький РЕМ, керуючись абзацом 6 ч. 1 п.7.5 ПРРЕЕ, який дозволяє припиняти повністю або частково постачання електричної енергії споживачу оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі закінчення терміну дії, розірвання або не укладення договору між споживачем та оператором системи, надіслав Монастирю попередження про припинення електропостачання рекомендованим листом. Дане попередження містило всю інформацію, яка вимагається ПРРЕЕ, а саме підставу відключення, дату і час з якого елекропостачання буде припинено".

За словами Сергія Оляніцького, монастир отримав попередження про припинення електропостачання 04.09.2023 року, а відключення відбулося 18.09.2023 року, оператором системи розподілу були дотримані терміни попередження споживача про дату і час відключення.

"В період між отриманням попередження про припинення електропостачання та фактичним припиненням електропостачання Монастир мав змогу та час аби врегулювати свої відносини з Державним історико-архітектурним заповідником та надати відповідні документи для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, про що Кременецький РЕМ повідомляв Свято-Богоявленській жіночий монастир Тернопільської єпархії УПЦ", – резюмував Сергій Оляніцький.

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