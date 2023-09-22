Танки Leopard від Данії мають значні несправності - міністр оборони країни

Данія відправляє Україні таку техніку в межах співпраці з Німеччиною і Нідерландами.

Деякі із танків Leopard 1A5, які українським військовим передала Данія, мають значні несправності. Їх будуть ремонтувати за кордоном.

Про це повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен.

Як стало відомо, 12 із 20 переданих українським військовим танків мають серйозні чи незначні несправності. Ремонтом техніки наразі займаються українські фахівці. Проте наступного тижня їх ремонт мають розпочати німецькі команди, оскільки наша країна ще не має навчених механіків для усунення таких дефектів.

Також зазначається, що Данія відправляє Україні таку техніку в межах співпраці з Німеччиною і Нідерландами. За відновлення бойових машин відповідає ФРН.

Нагадаємо, що Данія планує передати українським військовим 45 танків. Йдеться про 30 Leopard-1 та 15 Т-72.

Читайте також: